شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الفطر الأسود .. الأخير أشد فتكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة، 5 أنواع من الفطر الأسود، اثنان منها ظهرا في الهند، و3 أنواع لم توثق في الهند حتى الآن.

وقال عنان أن النوع الأول من الفطر الأسود اللذان ظهرا في الهند، يأتى في الأنف وقد يصل للمخ (rhinocerebral)، والثانى يصيب الرئة (pulmonary)، أما الأنواع الثلاثة التي لم توثق في الهند للفطر الأسود فهى: نوع يأتى في الجهاز الهضمي( gastrointestinal)، والثانى يصيب الجلد (cutaneous)، والنوع الخامس والأخير يصيب الدم وهو الأكثر فتكا، ويصيب مرضى زراعة الأعضاء (disseminated).

وأكد عنان أن النسبة العالمية في الوفيات بسبب الفطر الأسود، تصل إلى 54%، وبالرغم من توثيق حالات سابقة في مصر قبل جائحة كورونا بسنوات، إلا أن النسبة أقل من 40 %، وهو ما يستلزم الإشادة بجهود أطباء مصر، ومؤسساتها الطبية، مشددًا على أن عدوى الفطر الأسود لا تنتقل من إنسان لآخر.

ووضع عنان عدة فرضيات لظهور الفطر الأسود في الهند، وهى :

١- الاستخدام الخاطئ لبروتوكول كورونا خصوصا الكورتيزون، الذي يعد دواء معقد جدا، خاصة لو تناوله مرضى السكر المرتفع، وغير المنتظم الذين يعانوا من المناعة القليلة.

٢- غرف العناية غير معقمة، وقد تحتوي على الفطر.

٣- وجود أراض زراعية كثيرة كمصدر للإصابة.