شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الحكومي الصربي يزور المقاصد السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فور الانتهاء من لقائه مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، بمقر الوزارة بالزمالك، توجه الوفد الحكومي الصربي برئاسة ايجور ميروفيتش، حاكم إقليم «فويفودينا»، إلى زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

بدأ الوفد جولته السياحية بزيارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث اصطحبتهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، في جولة شملت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بما تم إنجازه بالمتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

وحرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية لهم أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، كان في استقبال الوفد أشرف محي الدين مدير عام المنطقة والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة، حيث أبدى السيد ايجور ميروفيتش حاكم إقليم «فويفودينا» سعادته برؤية الهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من العالم القديم، لافتا إلى أنها أول مرة يزور فيها منطقة الأهرامات، كما حرص على زيارة الهرم الأكبر من الداخل معربا عن انبهاره بطريقة بنائه.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية للزيارة، ثم أنهى الوفد جولته بزيارة منطقة تمثال أبوالهول.

وأعرب الوفد عن أعجابه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات.