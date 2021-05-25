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مصر تعزي الكونغو الديموقراطية في ضحايا بركان جبل نيراجونجو: خالص المواساة

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر العربية، اليوم عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا بركان جبل «نيراجونجو» الذي ضرب مدينة «جوما» بشرق البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء كما خَلّفَ أضرارًا مادية جسيمة.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية وأسر الضحايا في هذا المُصاب الأليم، وتُعرب عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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