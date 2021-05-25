شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي الكونغو الديموقراطية في ضحايا بركان جبل نيراجونجو: خالص المواساة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر العربية، اليوم عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا بركان جبل «نيراجونجو» الذي ضرب مدينة «جوما» بشرق البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء كما خَلّفَ أضرارًا مادية جسيمة.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية وأسر الضحايا في هذا المُصاب الأليم، وتُعرب عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.