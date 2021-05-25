شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تكشف آخر التطورات الصحية للفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة نهال عنبر، أن الفنان شريف دسوقي بحالة جيدة، وأن الفنانة بدرية طلبة لم تتركه وتقف إلى جانبه، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية ستتحمل جميع مصاريف علاجه.

وقالت نهال عنبر إن نقيب الممثلين أشرف زكي كان يبحث اجراء الجراحة بمستشفى كبرى بالقاهرة، لكن شريف دسوقي نفسه أصر على السفر إلى الإسكندرية وإجراء الجراحة، مشيرة إلى أنها تمت بنجاح وسوف يغادر المستشفى بمجرد الاطئمنان على صحته.

كان دسوقي خضع لجراحة بتر قدمه من أسفل الركبةبسبب مرض السكري، بعدما أصيب بجرج في قدمه تسبب في «غرغرينة» في القدم تطلبت البتر.