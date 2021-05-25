شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: جامعات رقمية لتلبية احتياجات التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية مشروع الجامعات الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل الجامعات إلى «رقمية» وتطوير البنية المعلوماتية بها، لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلًا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن إجمالى عدد مشروعات التعاون بين الوزارتين يبلغ ١١ مشروعًا بميزانية تزيد على ٤.٧ مليار جنيه، على رأسها مشروع منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية (القطاع الطبى)، وتطبيقات الجامعات الذكية ومبادرة المحتوى التعليمى الإبداعى، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ تجربة اختبارات الفصل الدراسى الثانى على كليات القطاع الصحى فى أكبر عدد ممكن من الجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين لتطوير منظومة التعليم الجامعى باستخدام التكنولوجيا لخلق بيئة محفزة للإبداع الرقمى.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية بالتنسيق بين الوزارتين لمتابعة وتقييم الموقف التنفيذى لمشروع الجامعات الرقمية وتقديم الدعم الفنى اللازم، فضلا عن تحديد المعايير المطلوب توافرها فى الجامعات الرقمية وخارطة الطريق لتحقيق هذه المعايير بهدف تعميم التجربة بالجامعات الخاصة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى نشر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية بالجامعات الإقليمية والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارتين لإتاحة التدريب التقنى لطلاب الجامعات وشباب المحافظات وتحفيز الشباب على العمل الابتكارى وريادة الأعمال.