شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تقدم نتائج مسح التسرب البترولى بخليج جمشة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى خبراء معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية من معاينة مشكلة التسرب البترولى بخليج جمشة شمال البحر الأحمر بناء على محضر التنسيق والاتفاق بين جهاز شؤون البيئة والشركة العامة للبترول بالبحر الأحمر بشأن إنهاء مشكلة التسرب البترولى بالزيت الخام الخفيف.

ومن المقرر تقديم تقرير بنتائج المعاينة خلال شهر لبيان أسباب التسرب ونتائج إجراء المسح الأرضى والمغناطيسى لتحديد أنواع وأعماق الكهوف المتواجدة تحت الأرض ومصادر التسريب.

وأكدت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر عدم امتداد التسرب البترولى بالزيت الخام من منطقة خليج جمشة إلى محمية الجزر الشمالية حيث يتم إجراء مسح برى وبحرى لشواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية بشكل يومى للتأكد من خلو المحمية من أى تلوث بترولى وسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وإنهاء التسرب البترولى بالزيت الخام بمنطقة خليج جمشة شمال الغردقة بـ60 كيلومترا والاستمرار فى أعمال المكافحة والشفط للزيت الخام وزيادة مساحة الحواجز المطاطية لمحاصر التسرب البترولى من الامتداد للمياه المفتوحة والتيارات المائية وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب.