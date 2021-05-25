شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات رسوم وخدمات الطيران مستمرة حتى نهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بتوفير سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بإجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة شرم الشيخ الدولى، إحدى أهم الوجهات السياحية داخل مصر.

وشدد وزير الطيران خلال تفقده مطار شرم الشيخ على تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة، خاصة فى ظل منح تخفيضات لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50%، وعلى الخدمات الأرضية المقدمة بنسبة 20% حتى ٣١ أكتوبر المقبل، وذلك تشجيعًا لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير انسيابية الحركة بصالات السفر والوصول وتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا العلامات الإرشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار لضمان سلامة المسافرين والعاملين، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول.

واطمأن على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج. ووجه الوزير بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار، كلٌ فى موقعه، وأوضح وزير الطيران أن هناك زيادة نسبية فى التشغيل الذى يشهده المطار خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، استقبل مطار مرسى علم الدولى بالبحر الأحمر، الثلاثاء، ٦ رحلات دولية من جنسيات مختلفة، بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا.