شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قناة السويس»: الهيئة تحملت مسؤوليتها فى أزمة السفينة «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تحملت مسؤوليتها كاملة فى تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية «EVERGIVEN» منذ وقوع الحادث، وسخّرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح، بمشاركة أكثر من ٦٠٠ فرد من العاملين بالهيئة، وباستخدام ١٥ قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة استحدثت استخدام التكريك فى أعمال الإنقاذ البحرى، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

وقال ربيع، خلال استقباله وفدًا رفيع المستوى، برئاسة إليخاندرو جنتس، السفير البنمى بالقاهرة، إنه رغم نجاح الهيئة فى تعويم السفينة فى وقت قياسى خلال 6 أيام فقط دون أى خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاسًا وتقديرًا لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التى لم تُبدِ تفهمًا للخسائر الكبيرة التى تكبدتها الهيئة بسبب الحادث، ومنها حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، إلى جانب التكاليف التى تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من المياه تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.

وأضاف: «اعتمدنا على مبدأ حُسن النية فى تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة، واستجبنا لطلبها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية، ووافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة، وتم تقديم تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، وتم تخفيض قيمتها من ٩١٦ إلى ٥٥٠ مليون دولار، على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دفعة مقدمة، وسداد الـ٣٥٠ مليون دولار الباقية بخطابات ضمان فى بنك من فئة الـ«A class» فى مصر، وهو ما رفضته الشركة المالكة.

وأشار ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ، حسب المادة ٣٠٥ من القانون البحرى المصرى رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى تعطى الحق فى الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد وفقًا لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التى تطالب بها الهيئة، والتى تشمل أيضًا تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها.

وأكد ربيع أن تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية أثبتت حدوث خطأ فى توجيه السفينة، وهو ما تقع مسؤوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس على مرشدى الهيئة، حيث يعد رأيهم استرشاديًا وغير ملزم، ويتحمل الملاك والمشغلون أى أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها، موضحًا أن قناة السويس اعتادت موجات الطقس السيئ، وكان طقس مارس 2020 الأصعب على الإطلاق، ولم ينتج عنه أى حوادث أو توقف لحركة الملاحة.