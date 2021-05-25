شكرا لقرائتكم خبر عن توريد أول قطار «مونوريل» سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم توريد أول قطارين لـ«المونوريل» من مصانع ألستوم بمدينة «ديربى» بإنجلترا، خلال سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير، خلال لقائه السفير البريطانى بالقاهرة، جيفرى آدامز، الثلاثاء، إلى أن فرع شركة «هيتاشى» بالمملكة المتحدة عرض على مصنع «سيماف»، التابع للهيئة العربية للتصنيع، تصنيع وتوريد 200 عربة نوم لصالح هيئة السكك الحديدية، وهو ما يعد خطوة نحو توطين صناعة النقل فى مصر. وأكد أن التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى المشروعات الحالية والمستقبلية بمجالات السكك الحديدية والجر الكهربائى ومترو الأنفاق، يسهم فى توفير خيارات نقل نظيفة وأكثر حماية للبيئة، فى إطار تحقيق الأهداف المناخية بشكل جماعى قبل عقد مؤتمر المناخ الدولى «COP 26» خلال العام الجارى.

واستعرض «الوزير»، خلال اللقاء، آخر المستجدات الخاصة بتوريد أول قطارين لـ«المونوريل» من مصانع ألستوم، وذلك بعد استحواذها على شركة «بومباردييه»، فضلًا عن بحث آخر المستجدات الخاصة لتمويل وكالة الصادرات البريطانية «UKEF» لصفقة توريد 50 جرارًا جديدًا، وتحديث 50 جرارًا أخرى، والتى تم التعاقد عليها بين الهيئة وشركة «بروجرس ريل» الأمريكية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموح لدعم أطول عربات النوم، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة.

من جانبه، أعلن السفير البريطانى نية فرع شركة «بكتل» الأمريكية، فى إنجلترا، التعاون مع وزارة النقل فى مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وتقديمها العرض الفنى والمالى خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، لافتًا إلى اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصرية، والتزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل المصرى، وتعزيز العلاقات التجارية، بعد أن وقَّعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية فى قطاع البنية التحتية فى إفريقيا، لإنشاء خطى المونوريل فى منطقة القاهرة الكبرى، لنقل ملايين الأشخاص سنويًا، وتضمنت الصفقة تمويلًا بريطانيًا بقيمة 517 مليون جنيه إسترلينى، ومساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترلينى.