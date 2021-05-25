شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته بمدينة الخارجة، الثلاثاء موقع محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها على الطريق الدائري ضمن مراحل مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة التي يستفيد منها ١٤ ألف عميل بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية.

كما تفقد موقع أول محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي والجاري العمل بهما، موجهاََ بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية تمهيداََ لبدء التشغيل.