شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ٦رحلات سياحية لمطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



استقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الثلاثاء، ٦ رحلات دولية من جنسيات مختلفة، بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا، وذلك ضمن 46 رحلة طيران سياحية دولية من المطارات العالمية والأوربية سيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري.



وتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين، وعدم السماح بدخول أي سائح أو وافد من الخارج إلا بتحليل الـPCR k لبيان إصابته بفيروس كورونا من عدمه.