شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم العاملين بالسياحة في قنا بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الصحة بقنا بحضور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الثلاثاء، تطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «تواضروس» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الفريق الطبي عمل على التأكد من بيانات العاملين بالفنادق السياحية والحجز لهم على موقع الوزارة وإعطاءهم اللقاح في إطار من الوقاية والحماية وذلك عقب التأكد من العلامات الحيوية مؤكدا على أن الفريق أعطي اللقاح لجميع الفنادق السياحة بالمحافظة بصورة مجانية.