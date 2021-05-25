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تطعيم العاملين بالسياحة في قنا بلقاح كورونا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الصحة بقنا بحضور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الثلاثاء، تطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «تواضروس» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الفريق الطبي عمل على التأكد من بيانات العاملين بالفنادق السياحية والحجز لهم على موقع الوزارة وإعطاءهم اللقاح في إطار من الوقاية والحماية وذلك عقب التأكد من العلامات الحيوية مؤكدا على أن الفريق أعطي اللقاح لجميع الفنادق السياحة بالمحافظة بصورة مجانية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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