ضبط ١.٥ مليون قطعة كمامة مغشوشة داخل مصنع بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصدى رجال مباحث التموين لمخطط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنوفية.

مأمورية تمكنت من ضبط مالك المصنع وبحوزته مليون و٥٠٠ ألف قطعة كمامة طبية مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وتشكل خطراً على الصحة العامة "منتج نهائى، وتحت التجهيز".

كما تم ضبط 124 طن "أقمشة غير منسوجة- دعامة- أستيك بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"- 25 ماكينة أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.