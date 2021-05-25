مباحث التموين تضبط ٣ أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3٫15 طن "لحوم مستوردة – كبدة- كفتة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك نفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.