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لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه عن منطقة الزمالك غدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزمالك البحرية بالكامل، لمدة 8 ساعات اعتباراً من التاسعة مساء غدٍ الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي الخميس الموافق 27-5-2021.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطع الخدمة نظرا لأعمال ربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك للقيام بأعمال حفر للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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