"طاقة النواب" توافق على مشروعات موازنات قطاع البيئة لعام 2021-2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة "الطاقة والبيئة" بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، على مشروعات الموازنات للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022، الخاصة بقطاع البيئة.

وشملت الموافقات، مشروع موازنة مكتب وزير الدولة لشؤون البيئة خلال السنة المالية الجديدة للعام 2021 /2022 وذلك بواقع 14 مليونا و739 ألف جنيه، وكذا مشروع خطة التنمية الخاصة بها.

كما وافقت اللجنة البرلمانية، على مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية الجديدة بنحو 567 مليونا و441 ألف جنيه، مقابل 626 مليونا و248 ألف جنيه العام الجاري 2020/ 2021، وكذا مشروع خطة التنمية الخاصة بها.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة جهاز شئون البيئة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022 والتي تقدر بنحو 725 مليونا و159 ألف جنيه مقابل 772 مليونا و680 ألف جنيه العام الجاري 2020 /2021، وكذا مشروع خطة التنمية الخاصة بها.