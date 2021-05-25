"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة مسنة 72 عامًا بعد تدخل جراحي متطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق أساتذة القلب والقساطر القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بقيادة الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والقسطرة القلبية وخبير مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية، في إنقاذ حياة مسنة تبلغ من العمر 72 عامًا من خلال إجراء عملية أوعية دموية لها عن طريق القسطرة التداخلية وباستخدام تقنية المنظار الداخلي (I VUS)، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المريضة كانت تعاني من ضيق شديد الخطورة بنسبة 95% بالجذع الرئيسي الأيسر للقلب، وتم إنقاذها بعد معاناة لمدة أسبوع كامل، بحثًا عن مكان تجري فيه جراحة قلب مفتوح أو تركيب دعامات ومبلغ يفوق ال 100 ألف جنيه للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة، وكادت أن تفارق الحياة نظرًا لخطورة حالتها الصحية الشديدة.

وأضافت الهيئة، أنه فور دخول المريضة مجمع الإسماعيلية الطبي، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وعلاجها على يد فريق من أمهر أطباء القلب والقساطر القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وذلك دون تحمل المريضة أي أعباء مالية، حيث تم إجراء عملية القسطرة اللازمة للمريضة باستخدام تكنولوجيا قسطرة الموجات الصوتية الوعائية والمعروفة بـ (I VUS)، والتي تتيح للأطباء تشخيص أمراض الأوعية الدموية بدقة متناهية، كما أنها تتيح للمريضة ممارسة حياتها الطبيعية بعد فترة قليلة من إجراء العملية للاستغناء عن الشق الجراحي ومضاعفاته.

وتابعت أن: الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية للمريضة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، يضم كلًا من الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والقسطرة القلبية وخبير مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، والدكتور أحمد شبل، استشاري القلب والقساطر التداخلية، والدكتور معتز سلامة، أخصائي علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والدكتور محمد سليمان، أخصائي علاج أمراض القلب، والدكتور شادي عقل، أخصائي علاج أمراض القلب، وحنان حمودة، مشرفة التمريض، وعبدالرحمن غريب، أخصائي تمريض، وإبراهيم عباس، أخصائي تمريض، وعمر وجدي، فني القسطرة.

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يوفر أكثر من 30 تخصصًا طبيًا بالمجمع لخدمة المرضى من أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة، ومنها خدمات علاج أمراض (القلب والصدر، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الكُلى، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير والقساطر القلبية)، كما تشمل خدماته مركز لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية.