وفد غرفة التطوير العقاري يلتقي السفير الفلسطيني لبحث المساهمة في إعمار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى وفد برئاسة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يرافقة المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي للغرفة، بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية في مقر السفارة بالقاهرة أمس الإثنين، وذلك تفعيلاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إعمار غزة.

وفي مستهل اللقاء، قرأ الضيوف الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وثمن السفير دياب اللوح هذه الزيارة، والتي تشد من أزر الفلسطينيين في محنتهم ومواجهتهم لطغيان آلة الاحتلال التي تتجاوز كل القوانين الدولية والعسكرية التي تستمر في العنجهية محاولة تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وثمن السفير دياب اللوح، الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي، مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادًا لأمنها القومى وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ومن جهته أعرب النائب طارق شكرى التضامن المصري الكامل والوقوف الدائم إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، كما تم مناقشة أوجه التعاون من أجل البدء في إعادة إعمار قطاع غزة بين القيادتين في مصر وفلسطين.

وقدم السفير دياب اللوح الشكر للقيادة المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة أجهزة الدولة على تعاونها الجم في مد يد العون من أجل إعادة إعمار قطاع غزة والتخفيف على الشعب الفلسطيني من أبناء قطاع غزة في كافة المناحي سواء داخل فلسطين وفي جمهورية مصر العربية عبر هيئاتها المختلفة، مؤكدا استمرار التشاور بين القيادتين والحكومتين لإنجاز كافة أوجه التعاون وإعادة الإعمار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن الأسبوع الماضي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وهي المبادرة التي استجاب لها القطاع الخاص المصري وأعلن استعداده للمشاركة في عملية إعادة الإعمار بما يمتلكه من خبرات قوية.