شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مسنه 72 عامًا بعد تدخل جراحي متطور بمجمع الإسماعيلية الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق أساتذة القلب والقساطر القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بقيادة الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والقسطرة القلبية وخبير مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية، في إنقاذ حياة مسنة تبلغ من العمر 72 عامًا من خلال إجراء عملية أوعية دموية لها عن طريق القسطرة التداخلية وباستخدام تقنية المنظار الداخلي (I VUS)، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في بيان، الثلاثاء، إن المريضة كانت تعاني من ضيق شديد الخطورة بنسبة 95% بالجذع الرئيسي الأيسر للقلب، وتم إنقاذها بعد معاناة لمدة أسبوع كامل، بحثًا عن مكان تجري فيه جراحة قلب مفتوح أو تركيب دعامات ومبلغ يفوق ال 100 ألف جنيه للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة، وكادت أن تفارق الحياة نظرًا لخطورة حالتها الصحية الشديدة.

وأضافت الهيئة أنه فور دخول المريضة مجمع الإسماعيلية الطبي، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وعلاجها على يد فريق من أمهر أطباء القلب والقساطر القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وذلك دون تحمل المريضة أي أعباء مالية، حيث تم إجراء عملية القسطرة اللازمة للمريضة باستخدام تكنولوجيا قسطرة الموجات الصوتية الوعائية والمعروفة بـ (I VUS)، والتي تتيح للأطباء تشخيص أمراض الأوعية الدموية بدقة متناهية، كما أنها تتيح للمريضة ممارسة حياتها الطبيعية بعد فترة قليلة من إجراء العملية للاستغناء عن الشق الجراحي ومضاعفاته.

جدير بالذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يوفر أكثر من 30 تخصصًا طبيًا بمجمع الإسماعيلية الطبي لخدمة المرضى من أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة، ومنها خدمات علاج أمراض (القلب والصدر، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الكُلى، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير والقساطر القلبية)، كما تشمل خدماته مركز لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، فضلًا عن أن يضم مجموعة من أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية.