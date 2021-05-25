شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يوجه دعوة رسمية للرئيس السيسي لزيارة الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت توجيه دعوة الرئيس السيسي لزيارة الدوحة.

وأعرب أمير قطر في رسالته إلى الرئيس السيسي، عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبدالله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وثمن وزير الخارجية القطري الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

من ناحيته، طلب السيسي نقل تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، معربًا عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية القطرية، ومشيرًا إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

كما أكد السيسي حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وجرى التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي.