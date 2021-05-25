شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد عمليات إنشاء مقر الجامعة الأهلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الثلاثاء، مقر الجامعة الأهلية وشهد اجتماع اللجنة الهندسية للقوات المسلحة وأصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين للشركات المنوطة بمشروع جامعة بني سويف الأهلية بحضور اللواء وليد البارودي مساعد مدير الإدارة الهندسية للمشروعات بالقوات المسلحة، والعقيد تامر أبو بكر بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية.

وأثنى الدكتور منصور على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات الكبرى بكافة أرجاء الجمهورية في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسرعة الإنجاز في كافة المشروعات التي تسند إليهم، حيث ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للجامعة مؤكدا أن الأعمال الإنشائية تسير طبقاً للمخطط التنفيذي لها.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أنه تم تخصيص مساحة 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.