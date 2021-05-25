شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: اختيار ٥٠ طالب وطالبة للمشاركة في افتتاح المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، إنه تم اختيار ٥٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة لتمثيل الجامعة والمشاركة في الإفتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تنمية روح الولاء والإنتماء لدي الشباب، وحرص الجامعة على المشاركة في مختلف الإفتتاحات الرئاسية، مشيراً إلى أنه تم اختيار الطلاب وفقًا لمعايير دقيقة، ومنها أن يتمتع الطالب بالسيرة الطيبة، والالتزام بالزي الرسمي، وحسن المظهر، والعمل بروح الفريق.