شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الامتحانات التجريبيه للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أداء طلاب الصف الثالث الثانوى بمحافظة كفر الشيخ الامتحان التجريبي الاسترشادي عن شهر مايو ،لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء ،في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات،بإشراف الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً ،وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات،والالتزام بارتداء الكمامة للجميع ،وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا، حفاظا على الطلاب وكل المشاركين في أعمال الامتحانات

وتقدم لأداء الاختبار التجريدي 10107 طالبا وطالبة بالقسم العلمي، و4515 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، ورصدت غرفة العمليات برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بنسبة 98.5%.



وقالت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت باستمرار أعمال التعقيم والتطهير قبل وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، مشيرة إلى أن يوم الخميس المقبل، الموافق 27 مايو أخر أيام الامتحانات التجريبية الاسترشادية، بدون درجات وذلك لقياس مدى استفادة الطلاب والقدرة على التعود على الاختبار النهائى الذي سوف يكون في شهر يونيو 2021 .