شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن سوهاج» توقيع بروتوكولًا مع «الصحة» لتنفيذ «معًا لتنظيم الأسرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج، توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتنفيذ مبادرة «معا لتنظيم الأسرة» من خلال إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وقال «عبدالسلام» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن البروتوكول جرى توقيعه بحضور الدكتورة عبير أبوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسره بمديرية الصحة بسوهاج، وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المشروع، الذي يجرى تمويله من هيئة باثفايندرالدولية مع إحدى شركات الأدوية بمبلغ 2 مليون و266 ألف جنيه، لافتا إلى أن المشروع الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع على مدار ١٤ شهر، يأتي في إطار التوجه العام للدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين.

ونوه عبدالسلام، بأن المشروع يهدف إلى تقديم نموذج لتطوير جودة خدمات تنظيم الأسرة ورفع مستوى الوعي بأهميتها، والعمل على تحقيق المردود الإيجابي لها على صحة الأم والطفل، كما أنه تم اختيار أسم (معًا) للمشروع بسبب الحاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة لتأثيرها المباشرعلى المجتمع وظروفه الإقتصادية.

وقالت سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير بسوهاج، أن المشروع سيتم تنفيذه في مراكز «سوهاج، وطهطا، وأخميم، وطما، ودارالسلام»، حيث سيتم رفع مستوي الوعي بخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب عليها، والعمل على الحد من أشكال العنف المبني على النوع الإجتماعي، من خلال استهداف 3 آلاف أسرة مصرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية ومجموعة من أنشطة التوعية المبتكرة، وكذلك من خلال الحملات الترويجية الداعمة للقضية على صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة.

‏واوضح محمد أبونار المدير الإقليمى لهيئة باثفايندرالدولية، أن المشروع سيعمل في إطار شراكات بين مختلف الأطراف المعنية والجهات الحكومية متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الصحة والسكان، حيث سيتم اختيار 5 عيادات تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهليه بسوهاج، وسيتم العمل على رفع القدرات المؤسسية لهذه الجمعيات بحيث تصبح لديها القدرة الكافية للتصدي لقضية تنظيم الأسرة في مجتمعاتها، كما سيتم تنفيذ تدريب فني حول خدمات تنظيم الأسرة للأطباء والممرضات العاملين في تلك العيادات، وعيادات القطاع الخاص، والصيدليات بالمجتمعات المستهدفة.