شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: بدء تنفيذ 32 مشروعًا للصرف الصحي بقرى «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في تنفيذ 32 مشروعا للصرف الصحي المتكامل بالقرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن خطة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المشروعات تشمل تنفيذ شبكات إنحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، ويجرى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لإنجازها والإنتهاء منها وفقا للبرنامج الزمني المحدد، لافتا إلى أن مشروعات الصرف المنفذة تشمل 7 مشروعات بمركز المنشاة بقرى «الزوك الشرقية، والحريزات الغربية، وروافع العيساوية، والباجية، والعنبرية، والبواريك، وجزيرة المنتصر، والزارة، والهماص، وخارفة المنشاة»، و4 مشروعات بمركز البلينا في قرى «الحرجة بالقرعان، والإصلاح، والسلماني، والحجز»،و4 مشروعات بمركز المراغة في قرى «نجع طايع، وبهتا، والسمارنة، والشيخ يوسف»، و4 مشروعات بمركز ساقلتة في قرى «الكتكاتة، والرياينة، والفراسية، ونجوع واصل»، و4 مشروعات بمركز جرجا بقرى «بندار الرملية، والعوامر قبلي، والبربا، وخارفة جرجا»، و3 مشروعات بمركز دارالسلام بقرى «أولاد سالم بحري، وأولاد طوق غرب، والبلابيش بحري»، و3 مشروعات بمركز طما في قرى «تل الزوكي، ونزلة الزوك، والشيخ عمار».