شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعي «المنشآت وأعضاء هيئة التدريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، اجتماعي لجنة المنشآت، ولجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات ومدير وحدة الاستشارات وأعضاء اللجنة.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة المنشآت أهمية الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، تماشيًا مع أولويات الخطة الموزعة للمشروعات، وشدد على ضرورة تعاون كل القطاعات المعنية للانتهاء من تلك الأعمال، والقضاء على أي نوع من التقصير، أو تأخير العمل وصيانة كافة القاعات والمدرجات قبل امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

وناقش الدكتور منصور في اجتماع شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.