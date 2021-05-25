شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 170 طن تراكمات قمامة في إدفو و350 طن بكوم امبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن أسوان نشاطاً ملحوظاً في تنفيذ أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات ، بجانب الإلتزام بالمواعيد المقررة من رئيس الوزراء لغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهى والكافتريات والمطاعم والملاهى والأندية ومراكز الشباب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، بالإضافة إلى مواصلة حملات التطهير والتعقيم .

ففي مركز ومدينة إدفو تم رفع أكثر من 170 طن تراكمات قمامة ومخلفات وأتربة من مختلف المناطق والشوارع والميادين ، كما تم رفع عدد 25 حالة إشغال وجارى إستكمال إزالة الإشغالات المخالفة .

أما فى مركز ومدينة كوم أمبو تم رفع تراكمات للقمامة والمخلفات بحوالى 350 طن بالعديد من المناطق والأحياء والطرق بالقرى الرئيسية ، فضلاً عن رفع 19 حالة إشغال ومصادرة 22 مضبوطات ، فيما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو المرور الميدانى على المحلات والورش لضمان إلتزامها بقرارات الغلق بعد الساعة التاسعة مساءاً ، هذا فيما تم تنفيذ أعمال مماثلة بمدن أبو سمبل السياحية وكلابشة والسباعية .

ومن جانبه شدد اللواء أشرف عطية على رؤساء المراكز والمدن على الإستمرار بالمتابعة الميدانية والتدخل السريع لحل المشاكل والمطالب الجماهيرية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، موجهاً إلى مواصلة حملات لجان التفتيش التي أمر المحافظ بتشكيلها لمواجهة أي مخلفات أو خروقات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمواعيد الغلق المقررة حيث تم عقب أجازة عيد الفطر المبارك وحتى الآن غلق 24 منشأة ما بين مقاهى وكافتريات ومحلات ، علاوة على توقيع الغرامة الفورية والمحاضر لـ 334 مخالفة لعدم إرتداء الكمامات ، وتواكب مع ذلك قيام فرق الرش والتطهير بإدارة الجامبيا التابعة لمديرية الصحة أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى ألف منشأة ومبنى وشارع .