شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: جهود مكثفة للفرق المتنقلة لتطعيم كبار السن وأصحاب المعاشات بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، بتطعيم كبار السن وأصحاب المعاشات المترددين علي مكاتب البريد بمركز ومدينة منيا القمح، لصرف المعاشات الخاصة بهم، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم بالعيادات المتنقلة، وذلك حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.