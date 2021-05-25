شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء البحوث الفلكية ينتهون من معاينة مشكلة التسرب البترول بخليج جمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي خبراء معهد البحوث الفلكية والجيوفبزيقية من معاينة مشكلة التسرب البترول بخليج جمشة شمال البحر الاحمر بناء علي محضر التنسيق والاتفاق بين جهاز شؤون البيئة والشركة العامة للبترول بالبحر الاحمر حيث وقع مسؤولو جهاز البيئة والشركة العامة للبترول براس غارب بالبحر الاحمر علي محضر اتفاق وتنسيق بشان انهاء مشكلة التسرب البترولي بالزيت الخام الخفيف والذي حدث بمنطقة خليج جمشة التابعة لامتياز الشركة العامة للبترول وذلك بين الدكتورة ايناس ابو طالب رئيس جهاز البيئة والمهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول ومن المقرر تقديم تقرير بنتائج المعاينة خلال شهر لبيان اسباب التسرب ونتائج اجراء المسح الارضي وابمغناطيسي لتحديد انواع واعماق الكهوف المتواجدة تحت الارض ومصادر التسريب.

وأكدت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الاحمر عدم امتداد التسرب البترولي بالزيت الخام من منطقة خليج حمشة الي محمية الجزر الشمالية حيث يتم اجراء مسح بري وبحري لشواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية بشكل يومي للتاكد من خلو المحمية من اي تلوث بترولي وسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وانهاء التسرب البترولي بالزيت الخام بمنطقة خليج جمشة شمال الغردقة ب٦٠ كيلو متر الاستمرار في اعمال المكافخة والشفط للزيت الخام وزيادة مساحة الحواجز المطاطية لمحاصر التسرب البترولي من الامتداد للمياه المفتوحة والتيارات المائية وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب.