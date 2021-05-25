شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على 417 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ 417 مليون جنيه لعدد 2،913 مستفيد من صغار المربين لتربية وتسمين أكثر من 27 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4.5 مليار جنية لحوالي 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 305 ألف رأس ماشية.

كما كلف «الصياد» قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف ان ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضى 2020 وحتى الآن حوالي 80% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017 وهذا يبين ما حققه المشروع القومي للبتلو من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

من ناحية أخرى يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري من المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).