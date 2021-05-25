شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سوداني لـ«رويترز»: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى لرويترز اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية لرويترز «إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء. وفعليا بدأت المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط مما يعنى حجز كميات من المياه ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس».