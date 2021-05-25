شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح سبب عدم التظلم على إيقاف عبدالغني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الجهاز الإداري لنادي الزمالك أنه تم الاستعداد للاستفسار من محمود البنا حكم مباراة الفريق والمصري البورسعيدي عن مدى قانونية إلغاء الكارت الأصفر لمحمد عبدالغني الذي حصل عليه في خطأ تم إلغاؤه واحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

وأوضح طاقم التحكيم بعد المباراة للجهاز الإداري للزمالك أنه لا يمكن إلغاء الكارت الأصفر حتى لو تم التراجع عن الخطأ، كون ما بدر من اللاعب هو سوء سلوك أو دفع الخصم، وفي هذه الحالة لا يمكن إلغاء الكارت الأصفر، لكن هناك بعض الحالات التي يمكن إلغاؤها مثل خلع القميص أو غيرها من المواقف المشابهة.

وبناء على ما قام الحكم بشرحه للجهاز الإداري، فإن النادي لن يخاطب اتحاد الكرة للمطالبة بإلغاء الإنذار، ليفقد الزمالك جهود عبدالغني في مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري التي يحتل الفارس الأبيض صدارتها برصيد 54 نقطة.