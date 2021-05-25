شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المقاصد السياحية والمناطق الأثرية بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة الصحية بالقصير بتنفيذ خطة تطهير المقاصد السياحية والمناطق الأثرية والتاريخية، حيث تم الانتهاء من تعقيم شارع البازارات وشارع البحر (بورسعيد) والقلعة العثمانية والشوارع المتفرعة من تلك المناطق. وتستمر خطة التطهير لمدة أسبوع، مستهدفة جميع الأحياء التى يتردد عليها المواطنون السائحون.

وذلك تنفيذا لتوجيهات تفعيل دور قطاع الصحة بالمحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين.