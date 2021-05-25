شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يحضر اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة موازنة الوزارة 2021 -2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر وزير القوي العاملة محمد سعفان اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كل من النائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالبرلمان، والنائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة، وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح أمين سر اللجنة، والنواب إيمان العجوز وسيد نصر، وأحمد عاشور وإحسان حمدي، وولاء سعد، ونشوي الشريف، فضلا عن بعض قيادات الوزارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

في بداية الجلسة قدم النائب عادل عبدالفضيل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذي تم بذله والتواصل المستمر مع منظمة العمل الدولية والذى توج برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات الخاصة بالمنظمة وما يسميها البعض بـ «القائمة السوداء»، والذى أكد على حرص الدولة المصرية على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصدقة عليها، ويؤكد على قوة التنظيم النقابي داخل الدولة المصرية طبقاً للأعراف الدولية.

من جانبه قدم الوزير الشكر للجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ووصفها بـ الداعم الحقيقي للوزارة في كافة خططها وإنجازاتها، مؤكداً على أن الوزارة تسعى حالياً إلى التحول الرقمي في كافة أنشطتها وخدماتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فيما يخص ديوان عام الوزارة وعلى مستوى كافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها.

وناقشت اللجنة مشروع الموازنة الخاص بوزارة القوى العاملة، وانتهت المناقشات داخل اللجنة بالاتفاق حول بعض التوصيات وإجراء بعض التعديلات الخاصة بمشروع الموازنة المقدم.