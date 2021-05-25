شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر الأزهرية» تجري مقابلات لاختيار رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لرؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2020/2021م، من مختلف إدارات المنطقة، وذلك برئاسة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبدالناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وتكونت اللجنة من أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات، وجاب الله عليان مدير التعليم الثانوي، وسيد أمين مدير التعليم الإعدادي، وراندا منصور عضو الشؤون القانونية، جاء ذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ووسط هدوء وانضباط من الجميع.

وأكد «الهوارى» أنه يتم اختيار رؤساء ومساعدي الشهادة الثانوية، وفق ضوابط ومعايير منظمة من أهمها كفاءة الكوادر البشرية، والهدف الرئيسي أن يتوفر في رئيس اللجنة عدة سمات تعينه على القيادة المثلى للجنة على الوجه الأكمل، والقدرة على توفير الانضباط والهدوء داخل اللجان، ليتمكن الطلاب من تأديه الامتحانات بكل سهولة ويسر، وأن يكون رئيس اللجنة ملماً بكافة الجوانب الإدارية والفنية والتربوية، كى يتحقق الهدف المنشود من الامتحانات والقدرة على حسن وسرعة التعامل مع أية مشكلات أو عقبات تواجه سير الامتحان، لتخرج الامتحانات بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بشكل مشرف وصورة مرضية للجميع.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أن من سيتم اختياره للمرة الأولى ممن تتوفر فيهم الشروط والضوابط والمعايير المطلوبة سوف يعقد لهم دورة تدريبية على أعمال الامتحانات وما يلزمها من خبرات ومعارف كى تخرج الامتحانات على الوجه الأكمل، بهدف خلق جيل ثان للكوادر البشرية، وفى نهاية الاجتماع تمنى رئيس المنطقة للجميع التوفيق والسداد فيما يسند إليهم من أعمال.

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تجرى مقابلات لاختيار رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية