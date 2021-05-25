شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء بحيرات وأحواض بتكلفة 286 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لسير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء عدد 8 بحيرات «أحواض تهدئة وترسيب»، وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات ري مصر الوسطى، باعتماد يقدر بـ 286 مليون جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخرسيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الري، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية ،لتجميع المياه المتدفقة مما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما يقرب من 50% من كميات مياه الأمطار المتدفقة في مواسم سقوط الأمطار.

وقال المحافظ «بحسب تقرير الري» إن نسبة التنفيذ بلغت 32% من الأعمال، والتي بدأت في 18 يناير الماضي، ومن المقرر أن تنتهى بحلول يناير العام المقبل، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م، وأخرى بمساحات 150× 150 م، وكذا أعمال تدبيش قاع مخر السيل، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.