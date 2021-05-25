أبرزها اشتراطات البناء| 70 طلب إحاطة لوزير الإسكان.. وتحقيق في استشهاد عمال بمحطة صرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب عدد من النواب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إصدار اشتراطات البناء الجديد؛ لإنهاء وقف تراخيص البناء.

وانتقد النواب، في طلبات الإحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة "عمال اليومية"، وعدم صرف العلاوة الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال مناقشة 70 طلب إحاطة وسؤال بالجلسة العامة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار.

وشدد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أهمية الإسراع في مشروعات الصرف الصحي غير المنتهية بمركز المحلة محافظة الغربية، قائلاً: "مش منطقي أن مشروع يقعد 20 سنة لكي ينتهي، لننظر إلى مشروعات حياة كريمة هناك قرى انتهى بها الصرف في أربعة أو خمسة أشهر".

وأشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة، مطالبًا في الوقت ذاته باستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بدائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير مسبوقة في تاريخ مصر، قائلًا: لأول مرة هناك اهتمام كبير بقرى الصعيد وجميع محافظات مصر، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود وزير الإسكان في العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه.

ووجهت النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، التحية إلى القيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تطوير الريف.

وانتقدت القشاش في الوقت ذاته التباطؤ الشديد في الانتهاء من الصرف الصحي؛ خصوصًا في القرى غير المشمولة في إطار المبادرة.

وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، أن مشروعات حياة كريمة تمثل نقلة نوعية كبيرة للريف المصري، وهو ما يعكس استجابة الرئيس وشعوره بأبناء الريف المصري والتخفيف عن كاهلهم.

وطالب حتة بتحقيق في حادثة استشهاد 6 أشخاص بمحطة صرف قرية الصفوانية بالعدوة، ولم يتم إجراء أي تحقيق من وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن كل الشركات التي تحصل على المشروعات تعطي مقاولين من الباطن تنفيذ المشروعات؛ وهو ما يمثل مشكلة كبرى.

وقال النائب مجدي ملك، إن المبادرات تأتي لنجدة المواطنين بعد سوء أداء في القطاعات المختلفة في ربوع الجمهورية، نتيجة فساد استمر 50 سنة وغياب للرؤية، فضلًا عن سوء توزيع الدخل القومي، مطالبًا بسرعة إنجاز الصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا؛ لا سيما ونحن نعيش مصر الحديثة وفي ظل ما يحدث من إنجازات وتطوير.

وشددت النائبة شادية خضير على أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد الصرف الصحفي بمدينة السلام لحماية الثروة العقارية، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب العمل في رصف القاهرة الجديدة بالكامل، بقولها: "القاهرة الجديدة مصارينها مفتوحة كلها منذ 3 أشهر، في حين كان المفروض العمل على جزء جزء"، بينما قرر رئيس المجلس حذف كلمة "مصارين".