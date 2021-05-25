"الشباب قلعوني والبنت صورتني".. السجن 10 سنوات لـ 3 متهمين لاعتدائهم على سيدة مسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بسرقة شقة سيدة بالإكراه وهتك عرضها بمنطقة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من سيدة مسنة تتهم فيه 3 أشخاص بسرقة مبالغ مالية وتصويرها عارية تحت تهديد السلاح لمنعها من إبلاغ الشرطة.

وقالت المجني عليها في بلاغها إن عرضت شقتها للبيع ووضعت رقم هاتفها على الإعلان لسرعة البيع، وفي أحد الأيام تلقت اتصال من فتاة وطلبت منها معاينة الشقة بصحبة خطيبها ، وبالفعل تم تحديد ميعا، وعندما حضروا فؤجئت بشخص ثالث معهم.

وتابعت، عندما دخلوا إلى الشقة وتأكدوا من وجودي بمفردي، تهجموا علي وهددني الشابين بسلاح أبيض كان بحوزتهما وسرقوا بعض المبالغ المالية، ثم مزقوا ملابسي وقامت الفتاة بتصويري عارية تحت تهديد السلاح، لابتزازي ومحاولة منعي من تحرير بلاغ بقسم الشرطة، ثم لاذوا بالفرار.

بالانتقال والفحص أكدت التحريات صحة الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة وسؤال المجني عليها تم تحديد هوية المتهمين، و بتقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة وضبط المتهمين، وبإحالتهم إلى النيابة اعترفوا بارتكاب الجريمة لعلمهم بإقامة السيدة بمفردها وثرائها فعقدوا العزم على ارتكاب الجريمة، وقاموا بتصويرها لاعتقادهم أن خوف السيدة من الفضيحة سيمنعها من تحرير محضر بما حدث.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.