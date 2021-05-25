انتقاما من موظفي السرفيس.. إحالة 3 متهمين بحرق سيارة داخل جراج حي العجوزة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بإلقاء زجاجات مولوتوف، وإشعال النيران في جراج حي العجوزة انتقاما من موظفي السرفيس لقيامهم بمصادرة توك توك يمتلكه أحد المتهمين وتوقيع غرامة 1500 جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بحدوث انفجار بجراج حي العجوزة واشتعال النيران في سيارة "كهنة" مركونة به، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص ومناقشة مشرف الأمن قرر إلقاء 3 أشخاص زجاجات مولوتوف من أعلى كوبري 15 مايو بجراج الحي.

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتوصلت التحريات بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة لمرتكبي الواقعة حيث تبين أنهم 3 شباب وأن أحدهم اتفق مع الآخرين على إشعال النيران في جراج حي العجوزة انتقاما من موظفي سرفيس الجيزة لفرض غرامة مالية بلغت حوالي 1500 جنيه لعدم امتلاكه أوراق ملكية للتوك توك ولم يتمكن السائق من دفع المبلغ فقاموا بحجز التوك توك منه في الجراج المخصص للحي.

شرحت التحريات أن السائق تمكن من جمع المبلغ واستلام التوك توك الخاص به ولكنه قرر الانتقام فاستعان بصديقيه وألقى كل منهم زجاجة مولوتوف من أعلى كوبري 15 مايو على الجراج ما أدى لانفجارها واشتعال النيران وتلفيات بسيطة في سيارة مركونة تابعة لشركة سياحة.