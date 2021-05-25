الجنايات تحيل أوراق فني هندسي للمفتي متهم بتصنيع المفرقعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم رامي محمد شحاتة فني هندسي إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه في قضية "تصنيع المفرقعات".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتضم القضية كلا من راضي محمد شحاتة طالب، ورامي محمد شحاتة فني هندسي.

واتهمت النيابة العامة المتهمان بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرعا المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.