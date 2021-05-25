شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة لـ«النواب» لتزويد مستشفى الماترنتية بالإسكندرية بـ3 حضانات أطفال مبتسرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان.

وتضمن الاقتراح برغبة، ضرورة توفير 3 حضانات أطفال مبتسرين بمستشفى دار الولادة «الماترنتيه» التابعة للمؤسسة العلاجية بالاسكندرية، بالاضافة إلى سرعة توفير جهاز قياس السكر بالدم وجهاز سونار.

وأوضحت أن المستشفيات التي تشرف عليها المؤسسة العلاجية في الاسكندرية، 3 مستشفيات هي المستشفى القبطى بمنطقة محرم بك، مستشفى أحمد ماهر بمنطقة محطة مصر، مستشفى دار الولادة ( الماترنتيه).