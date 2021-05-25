شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 104 شركات.. نقيب الزراعيين يفتتح معرض «الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الثلاثاء، معرض الوادي الدولي لتقنيات الزراعة الحديثة، وتنظمه مؤسسة عالم الزراعة للمعارض والمؤتمرات لخدمة المزارعين بمحافظات جنوب الصعيد للتوعية بالاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج ومكافحة الآفات والتداول الآمن للمبيدات فضلا عن تسويق المعدات والآلات الزراعية وزيادة الإشغال الفندقي بالمحافظة كأحد أدوات الترويج السياحي لمصر دوليًا.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المعرض يشارك فيه 104 شركات متخصصة في الإنتاج الزراعي والصادرات ومستلزمات الإنتاج، لخدمة مزارعين الصعيد وتطوير الزراعة المصرية في هذه المنطقة نظرًا للميزة النسبية لها في مجالات التصدير، مشددًا على أن الميزة لهذا المعرض لدوره في ربط المعرض ومستلزمات الإنتاج بالزراعة الحديث وربط ذلك بتطوير الريف وتحويل القري لأخرى منتجة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن المعارض الزراعية هي تأكيد لنجاح سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى الدعم السياسي غير المحدود من القيادة السياسية لقطاع الزراعة، ودعمه للقطاع الخاص الوطني للمشاركة في المشروعات الزراعية.

ولفت «خليفة»، إلى أهمية تعديل قانون الزراعة لمواكبة الزراعة الحديثة وتطوير منظومة مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يمكن من توطين صناعة التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية بمصر، مشددًا على أهمية التوسع في انتاج المبيدات الخضراء الصديقة للبيئة لرفع جودة المنتجات الزراعية والصادرات الزراعية.

وقال خالد أمين، المنظم العام للمعرض والمدير التفيذى لمؤسسة عالم الزراعة، إن فعاليات المعرض يشارك بها نحو 104 شركات زراعية عالمية ومحلية كبرى يتنافسون على تقديم أحدث ما لديهم من تقنيات تساهم في خفض الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى للمحاصيل الزراعية المختلفة خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل التصدير نظرًا لأهمية محافظات الصعيد في تصدير بعض محاصيل الفاكهة قبل العديد من الدول، وأهمها محصول العنب، والذي يتم تصديره للاتحاد الأوروبى قبل كافة الدول المنتجة نظرا لملائمة الظروف المناخية للإنتاج مبكرًا .

وأضاف «أمين»، في بيان رسمي الثلاثاء أن المعرض يعد أحد اهم المعارض الزراعية المقامة بمصر، ويشهد فعالياته كبار مستوردى وموزعى وتجار الأسمدة والمبيدات والبذور، ويعد فرصة يتمتع بها كل المشاركين لتحقيق أهدافهم في عقد صفقات تجارية تمتد لعام خلال فترة الفعاليات مما كان له أبلغ الأثر على فنادق الأقصر التي حققت نسبة اشغال وصلت إلى 100% في بعض الفنادق.

وأشار إلى أن المعرض يقام لمدة 3 أيام على فترتين صباحية تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى في الواحدة ظهر، ومسائية تبدأ في الخامسة، وتنتهى في التاسعة مساءً، ويزور المعرض نحو 15 ألف زائر من كبار مزارعي الصعيد والمهتمين خلال مدة الفعاليات اضافة إلى نحو 1400 تاجر من مختلف محافظات مصر، بما يمثل 40% من العاملين بمجال مستلزمات الانتاج الزراعى من محافظات مصر المختلفة .

نقيب الزراعيين يفتتح معرض الوادي الدولي لتقنيات الزراعة الحديثة