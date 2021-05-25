شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات التجارة والآداب والاثار والتمريض.

جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادى للامتحانات

و اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد مؤكدا على توافر غرف للعزل في حالة اكتشاف أي اصابة أو حالة اشتباه وعلى توافر الكواشف الحرارية ومتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامات

وشدد رئيس الجامعة على تواجد اعضاء هيئة التدريس بلجان الامتحانات والحرص على توفير اقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعلى توفير كافة سبل الراحة لأبنائه الطلاب

وأشار ان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم (6800) طالب وطالبة حيث أدى الامتحانات في كلية التجارة عدد (2859) طالب بالفرقة الثانية انتظام وانتساب وشعبة اللغة الانجليزية وعدد(2941) طالب بالفرقة الرابعة انتظام وانتساب وشعبة اللغة الانجليزية أما في كلية الآداب عدد(148) طالب بالفرقة الأولى انتظام وانتساب وأدى الامتحانات في كلية التمريض عدد(333) طالب بالفرقة الأولى وعدد (177) طالب بالفرقة الثالثة وفى كلية الاثار الفرقة الأولى وعددهم (70) طالب والفرقة الثالثة وعددهم (76) وعدد (59) طالب بالفرقة الثانية وطلاب الفرقة الرابعة وعددهم (137) طالب وطالبة.شهد الجولة عمداء ووكلاء هذه الكليات.