شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: لا توجد تعليمات بتحرير محاضر للجهات المحول منها مريض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية صدور أي تعليمات لمستشفيات العزل واقسام استقبال الحالات المصابة بـ كورونا بالمستشفات بتحديد الجهة المحول منها المريض لدخوله العناية المركزة بالمستشفي سواء من عزل منزلي أو مستشفى خاص أو عيادة خاصة وتحرير محضر في نقطة المستشفى ضد هذه الجهة المحول منها المريض سواء أهلية المريض أو المستشفى الخاص أو العيادة الخاصة مؤكدا عدم صدور أية تعليمات بهذا الشأن من المديرية

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية إنه لم يتم تحرير أية محاضر في هذا الشان مشيرا إلى أن المحافظة رفعت درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا المستجد لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مشددا على وجود رصيد إستراتيجى من الأكسجين سواء سائل أو إسطوانات لمواجهة أي طوارئ

و تداولوا مواطنون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أمراً إداريا صادر بإحدي المستشفيات العامه بالوجه البحري لأطباء العزل والاستقبال جاء فيه: على السادة أطباء العزل والاستقبال ومستقبلي مرضى كورونا الالتزام بالنموذج الوراد من وزارة الصحة وذلك لتحديد الجهة المحول منها مريض كورونا شديد الخطورة على ان يتم تحرير محضر لأهله أو طبيب العيادة الخاصة أو صاحب المستشفى الخاص المحول منه مريض كورونا في حالة تدهور حالته مؤكدين ان الأمر يسري على كافة محافظات الجمهورية وهو ما نفته مديرية الصحة بالقليوبية

وفى السياق سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 59 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب 10 حالات من خارج المحافظة وجاء مركز بنها في المرتبه الاولي من حيث نسبة الإصابات بـ20 حالة إصابة ثم مركزي طوخ وكفرشكر بـ10 حالات لكل منهما ثم مركز القناطر بـ5 حالات ومركزقليوب وشبين القناطر بـ4 حالات ومركز الخانكة بـ3 حالات ومدينة قها بحالتين وحي شرق شبرا بحالة واحدة بينما سجل حي غرب شبرا ومدينة العبور صفر إصابة