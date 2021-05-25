شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : فرق التدخل السريع تنقذ 293 حالة خلال شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إننا تعامنا مع عدد ٢٩٣ حالة وبلاغًا خلال الشهر الجاري، ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، فرق التدخل السريع بسرعة التعامل مع الحالات وفحص البلاغات الواردة.

وتضمنت الحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية ، على مستوى الجمهورية ليرتفع عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ انطلاقه في عام ٢٠١٤ إلى ١٦٥١٥ بلاغًا .

وتنوعت الخدمات والتدخلات المقدمة ما بين إيداع عدد 17 حالة فى مراحل عمرية مختلفة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوي الجمهورية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى.

كما تم إيداع عدد 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وتم تقديم مساعدات مادية، وعينية لعدد 15 حالة من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم إقناع الحالات التى رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية للحصول على كافة الخدمات.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .