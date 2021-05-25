شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدشن حملات توعية بيئية في قرى شبين القناطر ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت وزارة البيئة اولي فعاليات حملات التوعية البيئية بقرية نوي مركز ومدينة شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري ورفع وكفاءة وتطوير القري الأكثر احتياجا والتي كان نصيب محافظة القليوبية منها تطوير 36 قرية و148 عزبة تابعة لمركز ومدينة شبين القناطر

إقيمت الفاعليات برعاية وتنفيذا لتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبتوجيهات الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شؤون الفروع والدكتورة مي عزالدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبري

قام أعضاء فريق المبادرة بالقليوبية ممثلا في المهندس محمد رضا مدير إدارة نوعية المياة وإيناس محمد مدير إدارة الإعلام وبالتعاون مع شركاء مبادرة حياة كريمة من مؤسسات حكومية وأهلية بعقد لقاء بحضور النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوي حيث تمت التوعية من قبل فريق العمل موضحين أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الحث على إستدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة سواء إجتماعية أو إقتصادية أو بيئية لكافة قرى الريف المصري

وأكد فريق العمل أن هناك تنمية كبري تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة وتستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والإجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلي نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.