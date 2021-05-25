شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: شكاوى محدودة من المنصة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة.. و«التجريبي الثالث» يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى طلاب الشهادة الثانوية العامة الامتحان التجريبى اليوم الثلاثاء في الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال توفير كواشف حرارية لقيادس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول، وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد.

وتابع الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الامتحان التجريبي الثاني لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 من خلال غرفة العمليات، حيث تم تأدية امتحان مواد التاريخ والفيزياء في الفترة الامتحانية الأولى وعلم النفس والأحياء والرياضة البحتة في الفترة الثانية .

وقال وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية تلقت اليوم شكاوى فنية محدودة جداً من بعض الحالات الفردية خاصة بالمنصة الامتحانية، وتم التعامل معها بمعرفة التطوير التكنولوجي وغرف العمليات بالمديرية والإدارات المعنية .

وأوضح سعد، أنه بالإشارة إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على طبيعة ونوعية الأسئلة واختبار الشبكات والخوادم المركزية، وتم استئناف الامتحان التجريبي الثاني اليوم لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بأجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) حيث يمثل الامتحان عينة من الأسئلة الاسترشادية التي تمثل محاكاة لامتحان آخر العام مطلع شهر يوليو المقبل ولكن بعدد أقل خلال امتحان اليوم، هذا وتم إتاحة كلمات السر الخاصة بالطالب للمدرسة حتى يتسنى لها مساعدة الطالب الذي لم يحصل على كلمة المرور أو فقدها أو نسيها لأي سبب .

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات والتطوير التكنولوجي وإدارة التعليم الثانوي وإدارة الإحصاء وإدارة شؤون الطلاب لمتابعة سير الامتحان من خلال غرف العمليات وتذليل أي عقبات قد تطرأ والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية أولا بأول، مشددا على التعليم الثانوي بإصدار تعليمات للمدارس بحضور أكبر عدد من الطلاب لضمان نجاح التجربة والمحاكاة الحقيقية لامتحانات نهاية العام.

وأكد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم اللجان يوميا وارتداء الطلاب والمعلمين للكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن ومنع التجمعات ودخول وخروج الطلاب على دفعات، حفاظا على صحة الطلبة والمعلمين

يُذكر أنّه سيتم عقد الامتحان التجريبي الثالث خلال شهر يونيو المقبل .

"تعليم الإسكندرية": شكاوى محدودة من المنصة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة .. و"التجريبى الثالث" يوليو المقبل (صور)

"تعليم الإسكندرية": شكاوى محدودة من المنصة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة .. و"التجريبى الثالث" يوليو المقبل (صور)

"تعليم الإسكندرية": شكاوى محدودة من المنصة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة .. و"التجريبى الثالث" يوليو المقبل (صور)

"تعليم الإسكندرية": شكاوى محدودة من المنصة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة .. و"التجريبى الثالث" يوليو المقبل (صور)

"تعليم الإسكندرية": شكاوى محدودة من المنصة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة .. و"التجريبى الثالث" يوليو المقبل (صور)

"تعليم الإسكندرية": شكاوى محدودة من المنصة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة .. و"التجريبى الثالث" يوليو المقبل (صور)