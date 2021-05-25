شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، الثلاثاء، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 26 قضية تموينية، منها 4 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و2 قضايا بيع استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 قضايا لعدم حمل شهادات صحية، و10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار وقضية غش تجاري .

وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.