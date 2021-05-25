شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد»: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي وتدرك أهمية رفع الوعي للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التي أقامتها جامعة العلوم الحديثة والآداب بإكتوبر MSA حول دور الشباب في خدمة قضايا التنمية المستدامة وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس بحضور عدد من أساتذة الجامعة وطلابها.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الندوة أن الحكومة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بالقطاع البيئى نظراً لتاثيراته الكبيرة على كافة مناحى الحياه، مشيرة إلى سعى الحكومة ليس فقط إلى حماية البيئة ولكن أيضاً لإستدامة الموارد لضمان بقائها للأجيال القادمة، وهناك العديد من البرامج التي يتم تنفيذها لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله من تلوث هواء ومياه وتربة وغيره، كما تعمل الحكومة على دمج البعد البيئى في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارت، كما تدرك الحكومة اهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة من خلال مبادرة اتحضر للأخضر لرفع الوعى البيئى التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخلال الندوة قامت وزيرة البيئة بالرد على أسئلة الطلاب التي أوضحت خلالها المجهودات التي تقوم بها الوزارة للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ،مشيرة إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى يتم العمل على اللائحة التنفيذية له والذى سينظم كافة الأنشطة الخاصة بالمخلفات بكل أشكالها، موضحة وجود حوالى ٣٠٠٠ منشاة تعمل في مجال تصنيع البلاستيك وان قرار المنع التام لإستخدام البلاستيك سيؤدى إلى أغلاقها وهناك عمال يتكسبون من هذه المهنة لذا فالدولة تسعى إلى تنظيم تلك العملية وإلى العمل على تحويل هذه المنشأت إلى العمل في البلاستيك القابل للتحلل غير المسبب لتلوث البيئة، كما نسعى لإيجاد بدائل أخرى للبلاستيك تناسب الإستخدامات اليومية للمواطنين.