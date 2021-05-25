شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٤٩٦ متر بمركز ههيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة علي نفقة المخالفين، وذلك بالتزامن مع متابعة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التابعه للأوقاف ، وذلك بحضور قوة من مركز شرطة ههيا ومسؤول الازالات برئاسة المركز، تم خلالها فصل الكهرباء وإزالة ٤٩٦ متر مباني مخالفة على أرض ملك الأوقاف، بنطاق قرية التل الأحمر التابعة للوحدة المحلية بالزرزمون ؛ وبقرية المطاوعة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية إستمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية بنطاق المحافظة، فى تكثيف الجهود لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.